台指期 外資樂觀布局 期貨商：短線利空已反映

台股昨（20）日呈開高走高格局，盤中以27,768點再創歷史新高，終場指數上漲386點收27,688點；台指期也同步走高，大漲455點收27,783點，正價差達94.37點，外資淨空單減少335口至25,251口。期貨商認為，多頭架構不變，短線仍宜偏多操作。

台指期昨日開高走高，三大法人淨空單增加282口至2,981口，其中外資淨空單減少335口至25,251口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少46口至3,451口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為六百餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，賣權與較買權OI多1.7萬多口，呈現月選不明顯、但周選偏向樂觀方式布局。

群益期貨表示，昨日外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月選保守、周選樂觀態勢，整體籌碼面樂觀格局；技術面上，台股出現短多態勢，但下方支撐亦不差、且權值股表現優，短線後市以樂觀看待。

元富期貨認為，在電子權值股的領軍下，台指期昨日呈現開高走高格局，成功收復上周五跌幅，終場以長紅K棒作收，日K連四紅。目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第四周周三結算的大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點；月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點；外資台指期買權淨金額3.34億元、賣權淨金額0.49億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，台股幾乎所有短線利空已被市場充分反映，包括美國通膨數據、半導體庫存修正等，市場資金重新聚焦基本面與AI應用成長題材，電子權值股的資金動能正在回流。利空出盡後的台股具備挑戰歷史新高的條件，若無國際重大利空出現，短線可望挑戰「28K」。