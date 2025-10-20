全民權證／晟銘電 挑價外10%

晟銘電（3013）sidecar的出貨瓶頸即將解除，市場將重新聚焦在公司轉型水冷OEM與中長期的水冷機櫃需求上，供應鏈調查顯示客戶M未來兩年所需要sidecar將有機會達到約45,150櫃水準，整體TAM將達到400億元台幣。

台系大客戶在通用伺服器機殼的拉貨仍然保持穩健，得益於美系終端客戶強勁需求，供應鏈調查顯示美系客戶的通用伺服器訂單需求暢旺，到2026年仍會維持成長趨勢；在IT機櫃端的持續耕耘也即將有斬獲，客戶Meta的專案30OU機櫃與機殼將在今年底開始出貨。

