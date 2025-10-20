全民權證／昇達科 兩檔放閃

昇達科（3491）今年第2季低軌產品占比47.6%，上半年低軌產品從2024年同期的39.5%提高到52.7%，低軌產品已達到合併營收占比的半數以上。

今年第3季的前兩個月昇達科仍受低軌衛星客戶拉貨遞延影響，但8月後已恢復正常拉貨，今年8月及9月營收分別跳升至1.7億元及1.9億元，月增32%及15%。

現役衛星普遍使用兩個頻譜，Ka及E頻段，新衛星加入QV及W，加大頻寬後將需要更多元件數量，平均單價可增加 1.5 倍。且S客戶長期目標降低自製比例，自製比例下降有望釋出給供應商。權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期在120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）