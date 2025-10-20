全民權證／華邦電 選逾200天
華邦電（2344）近期股價高檔盤堅，主要受惠於全球記憶體市場景氣回暖及產品組合優化。隨著AI應用持續擴展，對低功耗、高容量的利基型記憶體需求增長，市場對華邦電後市看法偏向樂觀。
法人分析，華邦電在NOR Flash、DRAM及Nand Flash領域的技術領先，特別是利基型DRAM需求在車用電子、工業控制及物聯網（IoT）等領域穩定成長，為公司營收帶來有力支撐；預期下半年在傳統旺季效應疊加下，營運表現有望逐季攀升，預期第3季獲利能帶旺全年轉虧為盈、第4季獲利更好。
權證券商建議，可選擇價內外10％內、距到期日200天以上的認購權證。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
