華通、臻鼎 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

華通（2313）、臻鼎-KY（4958）陸續有新品推出上市，可望帶動業績表現；權證發行商表示，大盤近期氛圍佳，可挑槓桿較大的偏價外認購權證，參與操作。

華通積極切入資料中心市場，可望獲得更多AI sever份額，帶動評價向上。今年第4季，隨著美系大客戶筆電新機及平價款手機將陸續發表上市，第3季稼動率有望延續至第4季，但第4季時值其他消費性客戶淡季，第4季營收動能或將微幅遜於第3季。

展望2026年，華通於手機、PC等消費性產品仍將有中低個位數穩定成長，軟板部分因新產能擴出，預估將有中個位數成長，SMT則在公司策略下維持約百億元營收；主要動能來自於LEO與資料中心，LEO隨著兩大客戶天上衛星目標發射顆數增加，成長性將約略與2025年相當。

臻鼎下半年進入消費性產品旺季，主要動能來自大客戶季底發表的新品。在稼動率回升、部分訂單因應匯率與原物料價格調漲等因素下，預估第3季獲利為近兩年同期高點。手機備貨有望優於預期與新產能開出，預估第4季營運為全年高點。

根據通路訪查，華通新品訂單等待時間拉長，預期有望上修備貨量。BT載板在缺料疑慮下目前訂單能見度已至年底，ABF載板在AI高階產品需求強勁下，稼動率逐季提升並有望於年底達損益兩平。新產能部分，預期高雄ABF廠於第4季進行試產，泰國一廠中伺服器、光通訊產品進入小量量產，在美系品牌客戶出貨高峰及多項業務挹注下，預估第4季營收創單季新高。

