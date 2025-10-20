貿聯、勤誠 押寶逾80天

貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）在後續業績成長性看佳之下，權證發行商表示，可挑價外15%以內、有效天期80天以上的認購權證短線操作。

貿聯-KY的HPC客戶出貨維持強勁成長，估第4季營收可望季增、年增，AEC仍為短距傳輸最佳解，且貿聯與Credo維持緊密合作關係。

Broadcom與OpenAI的合作有關，市場預期可能會推動AI server系統偏向NVLink或Ethernet高效能互連架構，對Credo來說，即便系統部分從PCIe／UALink轉向NVLink，Credo仍可能受益於Broadcom平台帶來的PCIe與互連晶片需求，貿聯為目前Credo主要供應商，營運可能受惠。

展望2026年，貿聯HPC部門仍是成長最大領域，受惠AEC價量齊揚，四大CSP自研ASIC趨勢確立，帶動使用滲透率進一步提升，應用場景亦由原先的機櫃內部擴增至Rack-to-Rack；GB系列及ASIC AI Server陸續放量出貨；SPE 方面，預期將於2026年重啟成長動能，貿聯營收超過40%的半導體設備銷售來自機櫃組裝及系統整合。

勤誠今年GB200僅有一大客戶，明年將增加至三家供應鏈，預計其Compute Tray機殼出貨量將呈倍增，加上主要美系客戶的GB300採2U設計，價格會比1U規格增加一倍，預估AI／ASIC營收明年成長90%。勤誠除在GB200／GB300出貨份額明顯提升、美系客戶ASIC Switch Tray訂單外，還有未來潛在的ORW訂單，將進一步推升其營運狀況。