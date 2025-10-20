快訊

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

宜蘭縣明天放豪雨假！恐有強降雨 縣府宣布停止上班上課

證交所減少「殭屍」權證！提前下市只需提早一天申請 新制10月31日上路

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所20日公告，為活絡我國權證市場，並有效減少市場上無交易量的「冷門」、「殭屍」認購（售）權證，權證只要到期日、履約條件、流通單位等條件符合規定，發行券商能申請提前終止上市，申請獲准的次一營業日就是最後交易日，此新制將於10月31日起正式實施。

本次修法核心為新增「認購（售）權證提前終止上市」的機制。根據新增的《認購（售）權證上市審查準則》第九條之一規定，發行券商得申請權證提前終止上市。權證必須在初次上市滿2個月（不含）起至到期日前2個月（不含）止的期間內，且須符合無流通在外發行單位，以及最新履約價格或點數達到價內或價外20％（含）以上等條件；但上（下）限型認購（售）權證（例如牛證、熊證）及可展延存續期間者不適用此提前終止上市的規定。

證交所表示，增訂此條款是為了減少市場無交易的冷門權證。若發行券商申請提前終止上市獲准，申請日的次一營業日將視同該權證的最後交易日，並於次三個營業日到期。

同時，由於提前終止上市的權證，不適用現行應於存續期間屆滿前20個營業日辦理終止上市事宜的規定，因此《營業細則》同步修正，規定此類權證應於視同最後交易日的次一營業日辦理終止上市公告事宜。

為配合提前終止上市機制，發行人必須在權證的發行計畫中、以及銷售日當日的公告內容中，明確載明「發行人得申請權證提前終止上市」的相關條款。

證交所強調，新制實施後，不僅能幫助市場機制更加有效率，也能引導資金流向更有交易活力的權證產品，有利於整體資本市場的健康發展 。

權證 認購 證交所

延伸閱讀

亞洲創新籌資平台推出 證交所將再次鬆綁創新板及外國企業上市制度

打造台灣成為亞洲那斯達克 證交所推4大鬆綁

建準、雙鴻 認購有戲

國巨、創意 四檔火力旺

相關新聞

建準、雙鴻 認購有戲

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發...

國巨、創意 四檔火力旺

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中國巨*（2327）、創意（3443）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏...

鴻海、貿聯 押逾三個月

台股上周五（17日）因台積電股價拉回，加上其他AI族群短線漲多修正，加權指數終場下跌345點，收27,302點，盤面上，...

全民權證／景碩 挑價內外15%

景碩（3189）8月獲利年增逾157%，自結每股純益達0.4元，在人工智慧（AI）驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善...

全民權證／聖暉 二檔有潛利

聖暉*（5536）9月營收39.09億元，月增15.81%、年增28.78%；單月營收、今年第3季營收、累計今年前三季營...

全民權證／南亞科 選逾90天

南亞科（2408）第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；今年前三季稅後淨損收斂至44.8億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。