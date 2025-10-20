倫敦現貨銅價與期貨價差擴大 法人：銅現貨供應短缺
根據外電報導，近期倫敦的現貨銅價與期貨價差大幅擴大，另一方面，銅價的快速飆升正在影響中國大陸的需求，中國大陸製造商正努力應對消費放緩和利潤率疲軟的問題。街口投信分析，倫敦現貨銅價與期貨價差大幅擴大，顯示銅現貨供應短缺，電氣化和數位化帶來的結構性變化，將推升全球銅需求。
據了解，聯準會褐皮書顯示美國消費者支出小幅下滑，勞動市場低迷。此外，聯準會理事米蘭呼籲加快降息步伐，支持年內再降息兩次，這些消息提升了市場的降息預期，對銅價形成支撐。不過中國大陸因為進口銅礦到港，供應保持穩定；但是銅價持續在高檔震盪，下游企業採購意願明顯降低，備貨積極性不足，造成銅價上漲力道不足。
根據GlobeNewsWire的報導，自然資源研究及諮詢服務公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）在最新發布的《展望》報告中指出，預計到2035年，全球銅需求將激增24%，以每年增加820萬噸，在2035年達到4,270萬噸，成長的驅動力將來自經濟發展以及電氣化和數位化帶來的新結構性需求。
