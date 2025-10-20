快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

11月台股期指漲455點

中央社／ 台北20日電

台北股市今天終場漲386.26點，收27688.63點。11月台指期以27783點作收，上漲455點，與現貨相較，正價差94.37點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨27328點、12月期貨27338點。

台股今天終場漲386.26點，收27688.63點，成交金額新台幣4858.59億元。

11月台指期貨以27783點作收，漲455點，成交7萬5712口；12月期貨以27780點作收，漲442點，成交758口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第18大！謝金河：晶片力就是國力

台積電1495追平歷史高價 大盤站27768點再創史上新高

相關新聞

建準、雙鴻 認購有戲

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發...

國巨、創意 四檔火力旺

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中國巨*（2327）、創意（3443）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏...

鴻海、貿聯 押逾三個月

台股上周五（17日）因台積電股價拉回，加上其他AI族群短線漲多修正，加權指數終場下跌345點，收27,302點，盤面上，...

全民權證／景碩 挑價內外15%

景碩（3189）8月獲利年增逾157%，自結每股純益達0.4元，在人工智慧（AI）驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善...

全民權證／聖暉 二檔有潛利

聖暉*（5536）9月營收39.09億元，月增15.81%、年增28.78%；單月營收、今年第3季營收、累計今年前三季營...

全民權證／南亞科 選逾90天

南亞科（2408）第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；今年前三季稅後淨損收斂至44.8億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。