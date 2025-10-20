台指期短趨多頭 終場上漲455點收27,783點

台指期20日走高，早盤以27,444點開出，盤中最高一度漲至27,824點，終場收在27,783點，上漲455點，漲幅1.66%。

另外，台積電期收1,485元，上漲35元，電子期上漲2.14%，中型100期貨上漲0.75%。

美股三大指數17日齊漲0.5%，標普500指數還創下8月來最佳單周漲勢。費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌0.3%和1.6%，但周線仍分別上漲5.8%和5.1%。因美國聯邦政府停擺而延後發布的9月消費者物價指數（CPI），確定將於24日公布。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,240口至2,699口，其中外資淨空單增加3,551口至25,586口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,633口至3,497口。

其中，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權與賣權OI差距約8,000多口，目前選擇權多空仍皆無表態。