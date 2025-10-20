快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

台指期短趨多頭 終場上漲455點收27,783點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期20日走高，早盤以27,444點開出，盤中最高一度漲至27,824點，終場收在27,783點，上漲455點，漲幅1.66%。

另外，台積電期收1,485元，上漲35元，電子期上漲2.14%，中型100期貨上漲0.75%。

美股三大指數17日齊漲0.5%，標普500指數還創下8月來最佳單周漲勢。費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌0.3%和1.6%，但周線仍分別上漲5.8%和5.1%。因美國聯邦政府停擺而延後發布的9月消費者物價指數（CPI），確定將於24日公布。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,240口至2,699口，其中外資淨空單增加3,551口至25,586口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,633口至3,497口。

其中，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權與賣權OI差距約8,000多口，目前選擇權多空仍皆無表態。

選擇權 台積電

延伸閱讀

「五年內」定期定額買台積電比買0050還安全？楚狂人：漲幅不一定會輸正二

台指期 偏多架構不變

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

台指期開低拉回 終場收27,328點、下跌490點

相關新聞

建準、雙鴻 認購有戲

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發...

國巨、創意 四檔火力旺

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中國巨*（2327）、創意（3443）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏...

鴻海、貿聯 押逾三個月

台股上周五（17日）因台積電股價拉回，加上其他AI族群短線漲多修正，加權指數終場下跌345點，收27,302點，盤面上，...

全民權證／景碩 挑價內外15%

景碩（3189）8月獲利年增逾157%，自結每股純益達0.4元，在人工智慧（AI）驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善...

全民權證／聖暉 二檔有潛利

聖暉*（5536）9月營收39.09億元，月增15.81%、年增28.78%；單月營收、今年第3季營收、累計今年前三季營...

全民權證／南亞科 選逾90天

南亞科（2408）第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；今年前三季稅後淨損收斂至44.8億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。