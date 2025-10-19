聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／景碩 挑價內外15%
景碩（3189）8月獲利年增逾157%，自結每股純益達0.4元，在人工智慧（AI）驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善，而缺布效應擴大下，ABF將提早漲價周期。
法人調查，T-glass之BT載板產業價格第3季部分產品調漲15%至25%，預期10月上漲10%。ABF原預期明年下半年高階AI帶動供需趨於吃緊，但在缺布效應下，10月已醞釀上漲個位數幅度，漲價效應由明年上半年提前至今年第4季啟動，並預期明年第1季起每季以2%以上漲幅展開。景碩今年上半年BT營收占比達36%，ABF營收占比46%。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證入手。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言