快訊

深夜暴雨襲新北！深坑馬路變河道、中和民宅積水 民怨整夜沒睡

阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

上班注意！北北基等7縣市豪大雨特報 恐一路下到明天晚上

期貨商論壇／黃金期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

市場再度受到全球政經因素挑戰，中國管制稀土出口與美方關稅議題，加劇市場擔憂與動盪，此舉亦使黃金價格上漲；而聯準會於釋出鴿派訊息，表示年底前再降息二次的機率相當高，此舉使美元走弱，而貨幣貶值使資金目光又轉向保值型商品，黃金因而漲勢再起。

綜觀整體狀況，美國政府關門，數據處在蓋牌狀態，市場有一定程度的擔憂，且美元弱勢與全球經濟政策不確定性，使黃金受到全球資金青睞，在可預見的未來，黃金上漲動能強勁，不過，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從籌碼需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金的持倉水位上升至1,022.6公噸，顯示全球政經動盪之際黃金對於市場的吸引力愈發成長。

從線圖分析，黃金價格自9月初突破前方近五個月盤整區間高點後一路上攻，目前已來到每盎司4,370美元的天價，近一個月漲勢凌厲，在市場擔憂持續升溫及聯準會降息預期下，預計短中長期買盤將持續推升價格，歷史新高將快速被改寫。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台灣期貨交易所 金價

延伸閱讀

世界日報社論／金價大漲推手：央行、ETF和川普

他花16萬買金塊只為1原因 回家秒後悔：不懂為何大家愛買？

想進場投資？ 老「債券天王」指黃金變迷因型資產：再等一等

國際金價一天之內跌逾百美元 美銀：二大因素使金價短線進入盤整

相關新聞

建準、雙鴻 認購有戲

AI伺服器散熱布局深化，也讓建準（2421）與雙鴻（3324）業績看俏，但因股價漲幅已多，恐有盤整階段以沉澱籌碼，權證發...

國巨、創意 四檔火力旺

台股再創新高價，盤面上以題材個股為主，其中國巨*（2327）、創意（3443）股價上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏...

鴻海、貿聯 押逾三個月

台股上周五（17日）因台積電股價拉回，加上其他AI族群短線漲多修正，加權指數終場下跌345點，收27,302點，盤面上，...

全民權證／景碩 挑價內外15%

景碩（3189）8月獲利年增逾157%，自結每股純益達0.4元，在人工智慧（AI）驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善...

全民權證／聖暉 二檔有潛利

聖暉*（5536）9月營收39.09億元，月增15.81%、年增28.78%；單月營收、今年第3季營收、累計今年前三季營...

全民權證／南亞科 選逾90天

南亞科（2408）第3季稅後純益15.63億元，終結連續11季虧損，每股純益0.5元；今年前三季稅後淨損收斂至44.8億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。