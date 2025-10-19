台指期 偏多架構不變

台股上周五（17日）開低走低，終場下跌345點、跌幅1.25，收在全日最低點27,302點；台指期大跌490點、至27,328點，正價差為25.63點。期貨商表示，由於目前台指期仍守在所有均線之上，且維持多頭排列，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,240口至2,699口，其中外資淨空單增加3,551口至25,586口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,633口至3,497口。

其中，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權與賣權OI差距約8,000多口，目前選擇權多空仍皆無表態。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，10月第三周周五結算大量區買權OI落在27,400點，賣權最大OI落在27,000點；月買權最大OI落在25,600點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.19下降至1.05，VIX指數上升3.58至30.91。整體來說，若外資未連續大幅賣超、且台積電（2330）守穩，台股仍正向樂觀。操作上，宜採高出低接、嚴守支撐的策略，靜待市場情緒消化完畢後再行加碼。

群益期貨表示，上周五外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股出現壓力態勢，VIX指數走高，短線暫保守看待。

元富期貨認為，台指期上周五跳空開低超過500點，盤中跌幅一度收斂到300點以內，但午盤過後賣壓再度出籠，終場指數以紅K棒留上影線作收。目前指數仍然守在所有均線之上，且維持多頭排列，行情尚未有明顯轉空的訊號，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。