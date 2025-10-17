美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
川普當被問到是否會維持對中國大陸高額關稅時，明確表示「NO」、且強調他和習近平處得很好的立場，大幅緩和市場緊張情緒。（美聯社）
台指期夜盤17日開盤後，在美國地區銀行再傳爆雷事件，美股電子盤持續走跌中，以27,265點、下跌63點開出後，持續走弱，最深來到27,037點、大跌291點，但隨美國總統川普開金口，道瓊電子盤快速由黑翻紅帶動下，在晚間9點15分左右，夜盤指數在27,328點、約平盤附近遊走。

美股電子盤、台指期夜盤在晚間8點前，多是一片綠油油的走勢，主要是美國二家地區銀行信用危機再次推高市場避險情緒，道瓊電子盤一度大跌逾500點，比特幣、乙太幣全面重挫，但市場傳出，川普當被問到是否會維持對中國大陸高額關稅時，明確表示「NO」、且強調他和習近平處得很好的立場，大幅緩和市場緊張情緒，道瓊電子盤快速由黑翻紅、上漲約百點，也帶動台指期夜盤多空再次翻轉。不過，比特幣與乙太幣仍走跌、且跌幅均逾2%。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點15分時，在1,495元，平盤附近遊走，電子期上漲近0.1%，半導體期反彈0.2%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股17日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌345點，收27,302點，其中，外資現貨賣超219.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,551口至25,586口；投信賣超58.3億元，自營商賣超38.5億元，三大法合計賣超316.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開低走低、收黑K棒，所幸回檔幅度不大，指數維持於短期均線之上，早盤量能放大過速，中場過後迅速獲得控制，最終呈現價穩量縮格局，在10月14日超過7,000億元的大量低點26,764點沒有失守前，多頭格局或將延續。

