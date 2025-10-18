全民權證／光寶科 兩檔閃金光

光寶科（2301）受惠整體AI資料中心電源產值成長，法人預估，下半年AI相關營收占比將達20%，另外BBU產能目前已完成建置並量產出貨，加上朝伺服器系統整合商邁進，預期2026年營運成長無虞。

法人分析，在新訂單加入下，預期第4季BBU產品營收占比約5%到10%。下一世代電源產品樣機將出貨，AI相關營收包括電源供應器、BBU、散熱系統等，占比將持續提升。HVDC方面，400V也有望於2026年出貨，長線新商機成長可期。明年成長動能仍聚焦AI伺服器相關零組件規格提升。

權證發行商表示，看好光寶科的投資人可挑選價內外15%以內，有效天期四個月以上的權證介入。（台新證券提供、記者何佩儒整理）

