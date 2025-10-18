全民權證／技嘉 挑價內外15%

技嘉（2376）通用型伺服器以主機板與Barebone為主要出貨型式，AI伺服器則以L10整機櫃形式出貨。近年來積極拓展資料中心與AI應用市場，為人工智慧、深度學習等前瞻性技術提供基礎運算設備。

公司管理層樂觀看今年營收年增雙位數，其中，第3季為板卡傳統旺季，雖因關稅因素有約10%高階板卡於第2季提前出貨至美國，但下半年仍將優於上半年；技嘉AI伺服器出貨以HGX為主，管理層展望下半年GB伺服器約占AI伺服器中的兩成，預估整體伺服器營收雙位數年增。

權證券商建議，看好技嘉後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（元大證券提供、記者周克威整理）

