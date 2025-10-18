全民權證／技嘉 挑價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理

技嘉（2376）通用型伺服器以主機板與Barebone為主要出貨型式，AI伺服器則以L10整機櫃形式出貨。近年來積極拓展資料中心與AI應用市場，為人工智慧、深度學習等前瞻性技術提供基礎運算設備。

公司管理層樂觀看今年營收年增雙位數，其中，第3季為板卡傳統旺季，雖因關稅因素有約10%高階板卡於第2季提前出貨至美國，但下半年仍將優於上半年；技嘉AI伺服器出貨以HGX為主，管理層展望下半年GB伺服器約占AI伺服器中的兩成，預估整體伺服器營收雙位數年增。

權證券商建議，看好技嘉後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（元大證券提供、記者周克威整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體 晚間移送法辦

技嘉、緯穎 押中長天期

全民權證／jPP 兩檔動能強

相關新聞

日月光、京元電 權證四檔靚

AI浪潮持續席捲半導體供應鏈，台灣兩大封測重量級企業日月光投控（3711）、京元電子（2449），憑藉在先進封裝和高階測...

緯創、仁寶 權證選逾三個月

觀察台積電財報亮眼表現與各雲端服務供應商（CSP）資本支出持續增加，法人普遍看好AI伺服器市場需求，伺服器業者緯創（32...

全民權證／信驊 瞄準逾100天

信驊（5274）股價站上新高價位5,715元，在外資圈的目標價也創高，給出上看6,000元以上新天價，對其深具信心。

全民權證／技嘉 挑價內外15%

技嘉（2376）通用型伺服器以主機板與Barebone為主要出貨型式，AI伺服器則以L10整機櫃形式出貨。近年來積極拓展...

全民權證／光寶科 兩檔閃金光

光寶科（2301）受惠整體AI資料中心電源產值成長，法人預估，下半年AI相關營收占比將達20%，另外BBU產能目前已完成...

最牛一輪／良維有戲 群益53叫好

良維（6290）9月營收首度站上9億元、達9.15億元，創單月新高，帶動公司第3季獲利可望改寫單季新猷，第4季業績也將維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。