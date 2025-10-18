全民權證／信驊 瞄準逾100天

信驊（5274）股價站上新高價位5,715元，在外資圈的目標價也創高，給出上看6,000元以上新天價，對其深具信心。

信驊公布的最新營收數據亮眼，9月合併營收達8.14億元、年增15％，創下單月歷史新高。公司管理層表示，下半年營收可望逐季攀升，訂單能見度已延伸至年底，甚至明年仍將維持成長態勢。新一代遠端伺服器管理晶片「AST2700」更被視為主要成長動能。

面對股王高昂的股價，部分投資人難以直接進場。權證發行商建議，看好信驊後市的投資人，可考慮利用認購價內外15％內、到期日100天以上標的；權證具備低資金門檻及槓桿效果的特性，投資人仍應注意權證的風險性。（國泰證券提供、記者黃彥宏整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）