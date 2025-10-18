緯創、仁寶 權證選逾三個月

觀察台積電財報亮眼表現與各雲端服務供應商（CSP）資本支出持續增加，法人普遍看好AI伺服器市場需求，伺服器業者緯創（3231）、仁寶（2324）都將受惠，兩家公司均持續增加美國產能，有助明年營運看俏。

受美中關稅戰及地緣政治影響，緯創積極調整全球布局，除了德州廠以外，第2季也完成兩座新廠的購置。其中首座工廠將先行導入使用，第二座新廠將待美國232條款定案後，再確定新廠規模。法人看好緯創第4季AI伺服器出貨將強勁成長，至於PC產品線由於商業型機種較多，以及受客戶市場布局影響，產品需求保持穩健成長。獲利表現的部分，下半年由於匯率衝擊影響減緩，加上學習曲線爬升，使得AI系統組裝的良率提升，也將帶動毛利率上揚。

仁寶同樣在美國啟動擴廠，積極投入AI伺服器市場，預估新廠將在明年上半年進入量產。法人分析，仁寶已成功出貨超微（AMD）MI350／MI355X GPU AI 伺服器，並計劃年底出貨NVIDIA HGX B300。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與仁寶後續表現，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。