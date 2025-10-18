日月光、京元電 權證四檔靚

AI浪潮持續席捲半導體供應鏈，台灣兩大封測重量級企業日月光投控（3711）、京元電子（2449），憑藉在先進封裝和高階測試領域的技術優勢，成為市場追逐的焦點，吸引資金湧入，也讓相關權證成為投資人關注的參與工具。

日月光投控為全球最大的半導體封裝與測試服務供應商，正積極受惠於AI伺服器對先進封裝技術的爆發性需求。儘管非AI的電子製造服務（EMS）業務短期仍面臨挑戰，但公司在晶圓級封裝、覆晶封裝等高階領域的布局已進入收穫期。

市場傳出日月光已獲得台積電CoWoS後段製程的委外訂單，不僅鞏固日月光在AI供應鏈中的關鍵地位，也為其高毛利的半導體封裝測試（ATM）業務帶來強勁的成長動能。法人普遍看好日月光投控受惠於AI晶片需求的增長，預期其未來幾年營收和獲利將持續攀升。

京元電子則憑藉其在高階AI晶片測試領域的優勢，成為AI浪潮下的另一大贏家。京元電是少數能提供高效能運算（HPC）晶片進行嚴苛測試服務的業者，尤其在輝達新世代GPU的Burn-in（高功率預燒）與Final Test（最終測試）服務上，扮演不可或缺的角色。

受惠於AI晶片測試時間拉長以及新世代產品持續導入，京元電子營收已連續數月表現強勁，且為因應未來AI測試產能爆發，公司董事會更決議將年度資本支出提高至歷史新高，展現積極擴產的決心。

權證發行商建議，看好日月光、京元電的投資人可選擇150天以上、價內外程度15％以內的權證標的，並搭配基本面與技術面的分析，有效利用權證的槓桿特性，提升資金運用的靈活性。

