11月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌345.5點，收27302.37點。11月電子期收1623.25點，下跌36.35點，正價差2.66點；11月金融期收2238.2點，下跌14點，正價差4.57點。
11月電子期以1623.25點作收，下跌36.35點，成交558口。12月電子期以1625.3點作收，下跌32.75點，成交3口。
電子現貨以1620.59點作收，下跌26.38點；11月電子期貨與現貨相較，正價差2.66點。
11月金融期以2238.2點作收，下跌14點，成交408口。12月金融期以2242.6點作收，下跌12.2點，成交1口。
金融現貨以2233.63點作收，下跌8.71點；11月金融期貨與現貨相較，正價差4.57點。實際收盤價以期交所公告為準。
