快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期開低拉回 終場收27,328點、下跌490點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期17日開低，早盤以27,251點開出，盤中最低一度跌至27,244點，終場收在27,328點，下跌490點，跌幅1.76%。

另外，台積電期收1455元，下跌50元，電子期下跌2.19%。

道瓊工業指數16日收盤下跌301.07點，跌幅0.65%，報45,952.24點；標普500指數下跌41.99點，跌幅0.63%，報6,629.07點；那斯達克綜合指數下跌107.54點，跌幅0.47%，報22,562.54點。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加96口至459口，其中外資淨空單增加364口至22,035口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,231口至1,864口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單略增，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

選擇權 台指期

延伸閱讀

台指期 正價差擴大

期貨商論壇／台指期 利多加持

台積電法說在即、聯準會暗示降息 台指期夜盤飆歷史新高

台指期 法人減碼空單

相關新聞

11月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌345.5點，收27302.37點。11月電子期收1623.25點，下跌36.35點，正價差2.66點；...

台指期開低拉回 終場收27,328點、下跌490點

台指期17日開低，早盤以27,251點開出，盤中最低一度跌至27,244點，終場收在27,328點，下跌490點，跌幅1...

台指期 正價差擴大

台股昨（16）日呈開高走高格局，高價股和AI概念股成為盤面焦點，終場指數上漲372點、漲幅1.36%、收在27,647點...

24檔保證金調整

臺灣期貨交易所昨（16）日公告調整宏達電、南亞科、陽明、東元、台達電、小型台達電、友訊、飛宏、亞光、欣興、景碩、TPK-...

期貨商論壇／台指期 利多加持

台積電法說釋出正向指引，有助台股延續多方走勢，並可帶動整體科技股再度上攻。整體而言，美股財報利多、科技股強勢、國際政經氛...

期貨商論壇／亞翔期 蓄勢上攻

工程機電系統整合工程廠亞翔（6139）在新加坡有設廠，可望避開美國加稅對象，近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。