台指期開低拉回 終場收27,328點、下跌490點

台指期17日開低，早盤以27,251點開出，盤中最低一度跌至27,244點，終場收在27,328點，下跌490點，跌幅1.76%。

另外，台積電期收1455元，下跌50元，電子期下跌2.19%。

道瓊工業指數16日收盤下跌301.07點，跌幅0.65%，報45,952.24點；標普500指數下跌41.99點，跌幅0.63%，報6,629.07點；那斯達克綜合指數下跌107.54點，跌幅0.47%，報22,562.54點。

在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加96口至459口，其中外資淨空單增加364口至22,035口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,231口至1,864口。

其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單略增，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。