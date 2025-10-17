聽新聞
0:00 / 0:00
台指期開低拉回 終場收27,328點、下跌490點
台指期17日開低，早盤以27,251點開出，盤中最低一度跌至27,244點，終場收在27,328點，下跌490點，跌幅1.76%。
另外，台積電期收1455元，下跌50元，電子期下跌2.19%。
道瓊工業指數16日收盤下跌301.07點，跌幅0.65%，報45,952.24點；標普500指數下跌41.99點，跌幅0.63%，報6,629.07點；那斯達克綜合指數下跌107.54點，跌幅0.47%，報22,562.54點。
在台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加96口至459口，其中外資淨空單增加364口至22,035口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,231口至1,864口。
其中，昨日外資現貨買超、期貨淨空單略增，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言