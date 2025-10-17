快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

期貨商論壇／亞翔期 蓄勢上攻

經濟日報／ 記者高瑜君整理
亞翔董事長姚祖驤。記者李珣瑛／攝影
亞翔董事長姚祖驤。記者李珣瑛／攝影

工程機電系統整合工程廠亞翔（6139）在新加坡有設廠，可望避開美國加稅對象，近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得世界先進與恩智浦合資VSMC的統包大單，已開始貢獻營收，9月創下歷史新高，月增率29.8%，年增率79.9%。

時序來到下半年，又是認列專案高峰，持續看好營收表現，且預期認列動能延續至2026年上半年，未來營收成長動能佳。

籌碼方面，法人近期布局有轉積極，10月以來外資回頭買超，外資持股增加，且買超力度日漸增加，顯見對公司未來展望看佳，成為推升股價的動能來源。

再就股價技術線型而言，9月以來成交量陸續增加，但盤面買超動能尚不大，直至10月成交量明顯放大，顯見市場買盤轉趨於積極，推動股價走揚，在買盤的推動之下，10月15日股價再創下此波新高，均線也形成多頭排列，為中長期多頭格局，而本周股價維持在5日均線上方，短線強多格局不變，後續仍有機會繼續走高。

（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 期貨交易 外資

延伸閱讀

高虹安出席鹽港溪單車道啟用 綠批踩紅線、白駁受邀出席無不妥

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

第三航廈登機廊廳工程進入尾聲 機場公司預先熟悉旅客出入及作業動線

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

相關新聞

台指期 正價差擴大

台股昨（16）日呈開高走高格局，高價股和AI概念股成為盤面焦點，終場指數上漲372點、漲幅1.36%、收在27,647點...

24檔保證金調整

臺灣期貨交易所昨（16）日公告調整宏達電、南亞科、陽明、東元、台達電、小型台達電、友訊、飛宏、亞光、欣興、景碩、TPK-...

期貨商論壇／台指期 利多加持

台積電法說釋出正向指引，有助台股延續多方走勢，並可帶動整體科技股再度上攻。整體而言，美股財報利多、科技股強勢、國際政經氛...

期貨商論壇／亞翔期 蓄勢上攻

工程機電系統整合工程廠亞翔（6139）在新加坡有設廠，可望避開美國加稅對象，近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得...

弘塑、萬潤 認購亮眼

台積電先進製程跨入2奈米，弘塑（3131）及萬潤（6187）等供應鏈可望受惠，權證發行商表示，台積電概念股近期轉強，但盤...

技嘉、緯穎 押中長天期

美國大型雲端服務供應商（CSP）提升AI算力軍備戰未見稍歇，不管是GPU AI伺服器，或是ASIC AI伺服器需求皆強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。