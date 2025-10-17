快訊

期貨商論壇／台指期 利多加持

經濟日報／ 記者高瑜君整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台積電（2330）法說釋出正向指引，有助台股延續多方走勢，並可帶動整體科技股再度上攻。整體而言，美股財報利多、科技股強勢、國際政經氛圍轉趨正面，加上台積電股價創高，皆為台股多方提供支撐，建議投資人密切關注法說細節，透過台指期靈活操作。

美股本周表現亮眼，主要受大型銀行財報優於預期激勵，摩根士丹利（MS）與美國銀行（BAC）公布第3季財報，獲利與營收皆超出預期，推升金融板塊成為當日領漲主力。銀行業表現亮眼，反映併購活動熱絡與資本市場交易量回升，短線支撐市場信心。

富邦期貨分析師曹富凱表示，科技股方面，晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）公布訂單與獲利超標，突顯AI應用持續推升晶片設備需求。ASML在美掛牌股票上漲，成為推升那斯達克的主要動能來源。同時，AMD與台積電ADR分別上漲，顯示投資人對AI供應鏈信心回升，科技板塊同步走強。

在國際政經方面，美國財政部長貝森特釋出正面訊號，表示前總統川普仍計劃與中國國家主席習近平會面，並暗示可能延長關稅暫停期。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 科技股

