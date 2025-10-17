快訊

台指期 正價差擴大

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股昨（16）日呈開高走高格局，高價股和AI概念股成為盤面焦點，終場指數上漲372點、漲幅1.36%、收在27,647點，再創歷史收盤新高。台指期更是大漲533點、至27,822點，正價差來到174.13點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加96口至459口，其中外資淨空單增加364口至22,035口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,231口至1,864口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單略增，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無表態。

元富期貨認為，在台積電（2330）持續創高的領軍下，台指期昨日跳空開高近400點，午盤過後漲勢進一步擴大，終場指數大漲逾500點、以紅K棒作收，再創歷史新高點。目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，顯示底部支撐墊高，因此在跌破重要支撐月線以前，整體偏多架構不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第三周周五結算的大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在27,000點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點；外資台指期買權淨金額3.54億元、賣權淨金額0.47億元，整體選擇權籌碼面偏空。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權保守態勢，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股突破27,000點整理區，目前仍屬創高階段，短線依舊可以樂觀看待。

