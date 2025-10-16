全民權證／神達 選價內外10%
神達（3706）9月營收100.2億元，月增63%，年增91%創新高。法人看好，神達主要大客戶網通機櫃產品組合優化，量價同增，且Tier2雲端服務供應商（CSP） 積極出貨，將帶動毛利率及營業利益率明顯上揚。
法人表示，神達積極擴充全球產能，第3季竹南廠開出網通機櫃產能，以服務大客戶的歐洲與亞洲市場，第4季越南廠將貢獻液冷機櫃產能；美國廠區滿載，明年上半年將再增兩座新廠。由於神達產品線涵蓋輝達、超微、英特爾平台，並導入MGX新架構，可拉升產品附加價值，並強化客戶黏著度。
權證發行商表示，看好神達的投資人可挑選價內外10%以內、可操作天期100天以上的權證介入。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
