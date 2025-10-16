快訊

全民權證／jPP 兩檔動能強

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

jPP-KY（5284）主力產品為通用型機櫃，可同時應用於一般伺服器與AI伺服器，較不受客戶產品世代轉換影響；今下半年合作客戶之一臨時噴烤漆線放量，以及第二座自動化噴烤漆廠於2026年第1季投產，機櫃產能將大幅提升。

由於客戶重心轉移至泰國，jPP-KY為當地長期合作供應商，規劃專屬產線以支援其生產需求。隨著電池備援模組（BBU）業務完成認證並進入試量產，預計今年第4季出貨，客戶2026年營收貢獻可望增加六成，占比提高至21%。

權證發行商建議，看好jPP-KY後市的投資人，建議利用價平至價外10%、可操作天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

