快訊

台鐵內灣線平交道1男倒臥亡 身上多處創傷…司機員：沒撞到呀

嫌隔壁電視太吵猛刺鄰婦釀命危 台中恐怖男2年前也持刀刺傷鄰居

大雨今晨突襲新北基宜 颱風論壇曝原因：不是東北季風

技嘉、緯穎 押中長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
技嘉。記者吳康瑋／攝影
技嘉。記者吳康瑋／攝影

美國大型雲端服務供應商（CSP）提升AI算力軍備戰未見稍歇，不管是GPU AI伺服器，或是ASIC AI伺服器需求皆強勁，帶動伺服器業者包括技嘉（2376）、緯穎（6669）出貨成長，法人看好下半年業績將超越上半年。

法人分析，技嘉HGX B300已開始出貨，預估第4季AI伺服器營收將超過第3季；至於主機板／VGA 顯示卡則約與第3季持平。整體而言，預估下半年業績將超越上半年，今年AI伺服器和顯示卡業務都將達到25%到30%年成長目標。

由於近來技嘉客戶Nebius與微軟簽訂五年期價值200億美元的運算能力協議，而CoreWeave分別與OpenAI和Meta簽訂224億美元和142億美元的合約，顯出示雲端運算需求強勁成長。目前技嘉約有八成的AI營收來自美系客戶，近來技嘉已開拓更多歐洲和亞洲新客戶，隨著企業推論需求穩定成長，看好技嘉未來營運。

緯穎9月營收達863.2億元，月減10%、年增150%，為歷史第三高；今年前三季則是創下歷來同期新高。法人表示，緯穎受惠於AWS Trainium 2出貨量優於預期。展望第4季，AWS Trainium 2組裝量在第3季達到高峰，第4季開始小量產Trainium 2.5；此外Meta通用型伺服器需求優於預期以及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收仍將呈現季增。因應客戶需求，緯穎持續擴廠，包含台南、墨西哥及美國，其中美國廠將可於第4季至明年開始營運，預估明年成長動能將維持高雙位數成長。

權證發行商表示，投資人若看好技嘉與緯穎後續表現，可以挑選價內外20%以內、中長天期的權證布局，以小金搏大利。

技嘉 AI

延伸閱讀

台燿、創意 四檔搶鏡

九檔債券ETF 日均量逾萬張

保單大變革！保費、保額不再鎖20年 壽險「去保證化」時代來了

晶技利多 押注長天期

相關新聞

台指期 正價差擴大

台股昨（16）日呈開高走高格局，高價股和AI概念股成為盤面焦點，終場指數上漲372點、漲幅1.36%、收在27,647點...

24檔保證金調整

臺灣期貨交易所昨（16）日公告調整宏達電、南亞科、陽明、東元、台達電、小型台達電、友訊、飛宏、亞光、欣興、景碩、TPK-...

期貨商論壇／台指期 利多加持

台積電法說釋出正向指引，有助台股延續多方走勢，並可帶動整體科技股再度上攻。整體而言，美股財報利多、科技股強勢、國際政經氛...

期貨商論壇／亞翔期 蓄勢上攻

工程機電系統整合工程廠亞翔（6139）在新加坡有設廠，可望避開美國加稅對象，近期接單狀況良好，先前除聯電的案件外，也獲得...

弘塑、萬潤 認購亮眼

台積電先進製程跨入2奈米，弘塑（3131）及萬潤（6187）等供應鏈可望受惠，權證發行商表示，台積電概念股近期轉強，但盤...

技嘉、緯穎 押中長天期

美國大型雲端服務供應商（CSP）提升AI算力軍備戰未見稍歇，不管是GPU AI伺服器，或是ASIC AI伺服器需求皆強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。