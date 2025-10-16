Fintech 新金融 東聯互動掛牌上櫃、搶攻跨境金流市場

東聯互動（7738）股份有限公司於16日以承銷價格每股168元正式掛牌上櫃。東聯互動2024年度合併營收達4.34億元，年增27.44%；稅後EPS達9.51元，年增215.95%。2025年第2季累計合併營收達2.67億元，年增26.58%；累計稅後EPS達7.38元，年增57.36%，不僅展現穩健獲利能力，更反映業務擴張與營運效率同步提升。

東聯互動以科技驅動金融創新，透過APP整合各類收取支付等功能，並與四大超商及多家業者合作。此外，利用AI技術掌握匯率和市場波動並透過大數據分析消費和信用資訊提供精準服務，未來將持續發展跨境多元交易支付服務，以打造完善的金融經濟生態圈。截至2025年4月底，活躍用戶數已突破20萬人，根據金管會資料，2024年全台小額移工匯兌東聯互動市占率超過40%，顯示東聯互動市占率已佔有領先地位，展現高度競爭優勢。東聯互動並於2023年8月榮獲國發會「Next Big」獎項，肯定其在金融科技領域的創新表現，該公司以APP導入法遵科技、大數據分析及身分驗證技術，協助境外工作者透過合法管道匯款，落實普惠金融理念，並以科技賦能金融弱勢族群，創造社會影響力。

除深耕台灣市場外，東聯互動亦積極布局海外，東聯互動以全球跨境金融業者為目標，子公司東聯國際已於2024年7月在香港展開業務，提供具合法居留權之客戶匯款至東南亞，2025年1月至4月之交易金額較2024年7月至12月成長50.20%，交易筆數成長61.67%，展現海外市場成長動能。另東南亞等地亦將準備把台灣成功經驗複製至當地市場，未來將與當地業者合作擴展服務。

展望未來，東聯互動表示，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，政府政策亦逐步鬆綁，包含開放服務業、放寬長照需求門檻，以及與印度簽署勞工合作備忘錄，引進移工人數預期將持續成長，進而推升跨境匯款需求穩定擴大，若以每位移工每月平均匯回1~2萬元台幣來預估小額匯兌市場規模應在900~2,000億元，隨合法管道滲透率提升、來台移工人數持續成長，預期小額匯兌市場仍將持續成長。東聯互動將持續深化既有客戶價值，透過金融科技強化服務體驗，並積極拓展新客群。未來該公司計畫與金融業者合作推廣微型金融服務，藉由東聯互動的平台通路，協助境外工作者與普惠大眾進行衍生性金融服務，不僅有助於擴大營收來源，更展現企業落實社會責任的承諾，打造兼具商業潛力與社會影響力的永續成長模式。