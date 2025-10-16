台指期勁揚 大漲逾500點收27,822點

台指期16日開高，盤中最高一度拉升至27,877點，終場收在27,822點，上漲533點，漲幅1.95%。

另外，台積電期收1,495元、上漲30元，電子期上漲2.4%，中型100期貨上漲1.97%。

標普500指數15日上漲26.75點，漲幅0.4%，收在 6,671.06點。那斯達克綜合指數上漲148.38點，漲幅0.7%，收在22,670.08點；道瓊工業指數小跌17.15點，跌幅0.04%，收在46,253.31點。

在台指期淨部位方面，15日三大法人淨空單減少3,020口至4,501口，其中外資淨空單減少517口至27,444口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,468口至9,678口。

其中，15日日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前轉以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。