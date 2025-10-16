期貨商論壇／匯率期 靈活操作

受美中貿易關係再度緊張影響，美元指數14日走弱，市場原本預期兩國關係趨於穩定，但美中雙方互徵額外港口費用，導致避險情緒升溫、美元買盤減弱。

另一方面，美國聯準會主席鮑爾指出，近期經濟表現仍強於預期，就業市場與內需仍具韌性，讓市場對政策轉向的預期進一步分歧。一方面經濟穩健，但貿易緊張又可能壓抑企業信心與出口，形成美元短線上的拉鋸。

美元指數在99附近震盪，顯示資金保持觀望。若地緣政治摩擦升溫，美元或因避險需求再度獲得支撐，但若歐洲政治不確定性降低、歐元持續回升，美元的強勢格局可能暫時受限。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此有高度投資風險，請投資人應衡量自我投資能力，設定停損機制。（元富期貨提供）

