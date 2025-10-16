快訊

期貨商論壇／良維期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影

良維（6290）為台灣主要的連接線與連接器廠商，產品涵蓋電腦、通訊、消費性電子及車用領域，近年積極切入伺服器AI應用市場，隨AI伺服器對高速傳輸線材需求大增，受惠高階連接線（如800G光模組與高速訊號線）滲透率提升，法人看好其營運將邁入新一波成長循環。

良維為全球多家伺服器大廠與AI供應鏈夥伴如廣達、緯創等主要供應商，並取得美系客戶新案導入，預期2025年起出貨放量。良維在Type-C、HDMI、及高速連接線產品具研發優勢，已成功切入AI伺服器高速線材與機櫃內部布線市場，提升產品毛利率結構。法人指出，良維AI伺服器應用營收占比已逼近五成，全年每股獲利（EPS）有望超過9元、再寫歷史新高。

基於AI伺服器市場強勁成長動能，以及良維在高階電源供應領域領先地位，且與亞馬遜、輝達及微軟等科技巨頭合作關係，將有助持續擴大市場占有率。建議看好良維後市營運的投資人，可透過個股期貨進行布局，藉以掌握波段漲勢的槓桿利潤。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

伺服器 AI 期貨交易

