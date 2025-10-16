期貨商反詐 模範生出列

為響應行政院「打詐綱領2.0」、鼓勵期貨商落實反詐治理，期交所響應舉辦總獎金百萬元的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，得獎名單出爐，14家專營期貨經紀商均獲得「反詐治理績優獎」；至於「反詐治理特別獎」得獎名次依序為元大、凱基、群益、康和及兆豐等五家期貨商。

期交所與期貨公會代表組成的評鑑委員會，經檢核參與本活動14家專營期貨經紀商提具活動期間反詐治理成果資料，其中，一、14家專營期貨經紀商展現整體期貨商打詐的努力，全數達成本活動辦法「建立識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大類基本評鑑項目要求，均獲得「反詐治理績優獎」，並獲獎金5萬元。

二、元大期貨以最高分獲得「反詐治理特別獎」第一名，凱基期貨、群益期貨、康和期貨、兆豐期貨則分別獲得第二、三、四及五名，分別再獲10萬至2萬元等獎金。

據期交所統計，為期半年的活動期間內，期貨商總計在期交所官網反詐聯防行動專區通報及向社群平台或165詐騙平台檢舉321件期貨相關詐騙案件、辦理262場次識詐防詐宣導並觸及13,825位交易人，並以電話或面對面關懷5,706位客戶識詐防詐認知。

期交所對所有期貨經紀商從上至下協力政府打詐及宣導識詐防詐觀念，展現整體期貨業打詐成效，表達敬佩與肯定。

期交所表示，本活動目的，不僅是響應行政院打詐綱領所舉辦，更是期貨商公司治理一環，期貨商在追求永續經營同時，應重視ESG，因此於本活動辦法規劃相關評鑑項目，使期貨商將打詐納入公司管理方針與營運活動，強化內部反詐治理，落實對客戶識詐防詐宣導及關懷。

期交所將於11月10日「114年度期貨商負責人座談會」盛會中，併同舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」頒獎典禮。