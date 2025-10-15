快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

獨／台灣周前夕修法通過 「市櫃互轉」新時代正式來臨

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖為台灣證券交易所招牌。中央社
圖為台灣證券交易所招牌。中央社

臺灣證券交易所為因應市場變化、提升資本市場彈性與效率，近日修正多項營業細則與相關規定，並在國內首屆年度金融盛事「臺灣周」開幕前夕由主管機關核備通過。該修法主要重點在於配合櫃買中心開放「市轉櫃」（上市公司轉申請上櫃）機制，這也意味著「市櫃互轉」新時代正式來臨。

回顧今年2月18日櫃買中心率先通過修法，推動上市一般板、創新板公司能以簡易的書面審查方式，申請「市轉櫃機制」，但實際上當時僅是櫃買中心「單方面」開放，證交所營業細則中原本只有創新板公司能申請市轉櫃，一般板公司則是在上個月證交所董事會通過，並在10月13日主管機關同意核備後才正式生效，中間歷經了8個月的討論與準備流程，趕在今年宣示亞洲資產管理中心的重點活動「臺灣周」開幕前正式生效。

證券圈人士表示，本次修法最大亮點為配合「市轉櫃」政策，體現了證交所尊重企業在不同發展階段，可基於自身需求審慎考量後選擇合適掛牌板塊的自由，過去法規並沒有「一般上市公司可以轉上櫃」規範，直到該次修法才明確化，且本次一併將創新板公司需滿2年才能申請轉上櫃的規定，同步縮短到1年。

證交所主要修正內容包括兩大點：一、增訂上市公司自上市掛牌日起屆滿一年後，若該股票已在上櫃買賣中心上櫃，將成為證交所終止其上市的事由，對於第一上市公司（KY公司）亦增訂相同規定。

二、簡化創新板轉板年限。證交所配合櫃買中心刪除創新板公司申請上櫃須上市掛牌滿2年的條件，將創新板上市公司、創新板第一上市公司因轉上櫃而終止上市的事由，由原規定的「屆滿2年後」修正為「屆滿1年後」。此舉有助於創新板公司更靈活地規劃其掛牌板塊。此外，針對標的證券權證「市轉櫃」權益不中斷等保護投資人的措施也訂出規範。

不過，證券圈人士也指出，過去法規沒有明訂一般上市公司可以轉上櫃，主因之一在於上市掛牌審查的標準已經比上櫃還嚴格，不論在資本額、獲利要求等指標上均是，因此過去有不少公司申請櫃轉市，但市轉櫃一般會被券商與公司被認定「沒有必要」。但，這次修法可視為兩間交易所在招商引資、爭取業績以壯大自身版圖的賽道上，對企業敞開更靈活大門的新里程碑，只是後市招商引資仍需各憑本事。

櫃買中心 創新板 上市公司 證交所

延伸閱讀

永續議題席捲全球 簡立忠：預期今年永續發展債券發行金額達2000億元

臺灣週登場 助攻亞資中心…展開系列國際交流論壇與博覽會

富邦兩檔主動式ETF 上市

證交所資訊中心 大升級

相關新聞

上市違約交割金額1.67億創今年新高！美中摩擦升溫 投資人自斷退場

臺灣證券交易所15日公布證券商申報投資人違約交割數據，不論「買進、賣出合計總金額」或「買進、賣出相抵後金額」，雙雙創下今...

獨／台灣周前夕修法通過 「市櫃互轉」新時代正式來臨

臺灣證券交易所為因應市場變化、提升資本市場彈性與效率，近日修正多項營業細則與相關規定，並在國內首屆年度金融盛事「臺灣周」...

自營商獨押寶！三大法人續賣超130億 台積電創高領台股飆回2萬7

台積電（2330）法說前夕拉尾創1,465元新天價，加上權值三哥台達電（2308）重返千金，緯穎（6669）、日月光投控...

大摩：iPhone 17出貨順暢、上調第4季產量至7600萬支 按讚三台廠

由於受到10月連假影響，中國大陸市場銷售優於預期，摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，將第4...

外資續賣超147億 2大ETF成難兄難弟、兩大金釵獲青睞

台股15日先蹲後跳，在權值股強勢拉抬下，集中市場指數大漲482.56點、收27,275.71點，躍上5日線。不過三大法人...

台積電1465新天價！直雲「多頭沒有翻空趨勢」：不要跌一天就說是空頭

台積電再創新高！我就跟大家說是多頭。 最近只要有跌就有人開始轉空，尤其昨天大跌有一堆人又轉空，還說什麼爆量長黑，現在就沒有什麼太大利空，降息循環還在，AI題材也還在，那就是多頭，所以我都沒有翻空，我一直還是看多！我都沒有翻空。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。