美銀美林經理人調查：AI 股票泡沫恐成為最大尾端風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美銀美林10月經理人調查顯示，經理人樂觀情緒攀升至今年2月以來新高，現金水位下滑。法人指出，經理人態度樂觀，但全面的看漲情緒仍受抑制，主要擔心人工智慧（AI）泡沫日益升高及信用危機風險。

調查於本月3-9日進行，對象為166名經理人，共管理4,000億美元資產。調查顯示，經理人樂觀情緒節節升高，現金水位從3.9%滑落到3.8%，距離低於3.7%的「顯著賣出」訊號僅一步之遙。美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自5.4進一步攀升至5.8，為八個月新高。

至於最令人擔憂的三大尾端風險，則是AI股票泡沫（認同此情況的經理人比例達33%）、第二波通貨膨脹（認同比例為27%）、聯準會（Fed）喪失獨立性與美元貶值（認同比例為24%）。在擁擠交易方面，「做多黃金」取代「做多科技七雄」，成為最擁擠交易第一名。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨28%加碼上升至淨32%加碼，為八個月來新高，其中美股配置由淨14%減碼大幅改善為淨1%減碼，歐股配置由淨15%加碼增加到淨18%加碼，日股配置由淨5%減碼改善至淨1%減碼，新興股市的配置由淨27%加碼大幅拉高至淨46%加碼，為2021年2月以來新高。

富蘭克林投顧表示，各類資產價格已明顯攀升，川普2.0政策變動導致市場波動加大將成為常態，所幸美中仍保留談判空間，不至於讓全球經濟增長脫離軌道。全球景氣具備韌性，伴隨AI、國防及基礎建設投資驅動經濟成長，搭配Fed重啟降息的資金寬鬆環境，評估短線震盪無礙第4季旺季行情。

