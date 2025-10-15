台積電法說在即、聯準會暗示降息 台指期夜盤飆歷史新高

台指期夜盤15日開盤後，在台積電（2330）法說會在即，市場預期將交出亮麗內容，加上聯準會主席鮑爾暗示降息、暫停縮表，美股電子盤大漲中，以27,329點、上漲40點開出，並一度上衝至27,545點、再創歷史新高，在晚間9點20分左右，夜盤指數在27,500點、約大漲211點附近遊走。

由於台積電公布第3季、今年前三季營收都創下歷史新高後，內資、外資圈看好16日法說會內容，預期單季獲利有望突破4,100億元、再創歷史新高中，不僅日盤收盤時，以1,465元歷史新天價作收，在夜盤時，多頭展現向1,500元衝關企圖心，同時，在艾司摩爾、美銀、摩根士丹利等科技與金融巨擘交出亮麗財報，道瓊、那斯達克、標普電子盤同步反彈下，也激勵台指期夜盤走勢。

其中，台積電在夜盤交易9點20分時，在1,495元，上漲30元附近遊走，電子期上漲1%，半導體期反彈1.1%，中型100期貨指數上漲0.6%。

台股15日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲482點，收27,275點，其中，外資現貨賣超147.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,773口至21,671口；投信賣超11.1億元，自營商買超28.0億元，三大法合計賣超130.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股盤勢開高走高，並收在5日均線之上，技術面暫時化解高檔拉高出貨疑慮，只要持續守穩5日均線，有利籌碼良性換手，短線就能開始轉強，上檔將有機會挑戰14日大量長黑高點27,507點。