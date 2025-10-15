快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

台積電法說在即、聯準會暗示降息 台指期夜盤飆歷史新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤15日開盤後，在台積電（2330）法說會在即，市場預期將交出亮麗內容，加上聯準會主席鮑爾暗示降息、暫停縮表，美股電子盤大漲中，以27,329點、上漲40點開出，並一度上衝至27,545點、再創歷史新高，在晚間9點20分左右，夜盤指數在27,500點、約大漲211點附近遊走。

由於台積電公布第3季、今年前三季營收都創下歷史新高後，內資、外資圈看好16日法說會內容，預期單季獲利有望突破4,100億元、再創歷史新高中，不僅日盤收盤時，以1,465元歷史新天價作收，在夜盤時，多頭展現向1,500元衝關企圖心，同時，在艾司摩爾、美銀、摩根士丹利等科技與金融巨擘交出亮麗財報，道瓊、那斯達克、標普電子盤同步反彈下，也激勵台指期夜盤走勢。

其中，台積電在夜盤交易9點20分時，在1,495元，上漲30元附近遊走，電子期上漲1%，半導體期反彈1.1%，中型100期貨指數上漲0.6%。

台股15日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲482點，收27,275點，其中，外資現貨賣超147.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,773口至21,671口；投信賣超11.1億元，自營商買超28.0億元，三大法合計賣超130.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股盤勢開高走高，並收在5日均線之上，技術面暫時化解高檔拉高出貨疑慮，只要持續守穩5日均線，有利籌碼良性換手，短線就能開始轉強，上檔將有機會挑戰14日大量長黑高點27,507點。

台積電 台指期 降息 聯準會 法說會

延伸閱讀

台指期 法人減碼空單

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

金價再創新高 台指期夜盤由高殺低150點

台指期夜盤再創高！暫強守27300 有望挑戰2萬8關卡

相關新聞

台積電法說在即、聯準會暗示降息 台指期夜盤飆歷史新高

台指期夜盤15日開盤後，在台積電（2330）法說會在即，市場預期將交出亮麗內容，加上聯準會主席鮑爾暗示降息、暫停縮表，美...

台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

黃金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫...

鴻海、神達 認購聚焦

台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

台燿、創意 四檔搶鏡

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。