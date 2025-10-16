全民權證／博智 瞄準100天期

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

博智（8155）因伺服器需求挹注，使產能滿載與平均銷售單價提升；半導體測試板正與多家客戶接觸開發，對這塊業務把握度優於過往，可使毛利率重啟想像空間，且2027年與日商合資的越南廠產能將開出花，有望帶動營運持續成長。

2025年第4季營收與毛利率可望持續向上，營運在下半年明顯增強。隨租賃廠房設備逐步到位，整體月產能將由80萬平方英尺穩定擴增，目標月產能增加20%，且在訂單持續滿載下，產能增長有利營收向上；第4季因應成本上漲反應產品價格調漲將更為全面與完整，毛利率將優於第3季。權證發型商建議，利用價平至價外10%內、可操作天期在100天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

