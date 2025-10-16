全民權證／環球晶 兩檔來電
環球晶（6488）7、8月營收合計85.9億元，下半年隨全球擴產計畫陸續開出，電費、通膨等影響將使獲利承壓，但市場看好單季獲利仍有望較上季成長。
環球晶前身為中美矽晶的半導體部門，2011年分割獨立後，透過併購擴大營業規模，成長至全球第三大矽晶圓供應商，提供磊晶晶圓、拋光晶圓、退火晶圓等產品，尺寸範圍涵蓋3~12吋，生產基地遍及全球九國18處，包括台灣、中國、美國、日本、新加坡等地，今年第2季營收以地區別分布為台灣22%、東北亞21%、美洲14%、歐洲20%。權證發行商建議，可利用價內外10%內、距到期日超過五個月以上的認購權證布局。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
