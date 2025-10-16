快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

全民權證／旺矽 挑價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

探針卡與測試設備廠旺矽（6223）9月營收11.24億元，月減6.8%、年增12.7%；第3季營收達34.1億元，季增3.7%、年增25.1%，單季再創歷史新高。累計前九月營收95.35億元、年增33.01%，在AI伺服器與ASIC相關需求帶動下，動能延續。

法人認為，旺矽將持續掌握專案，雖然部分投資人擔心因後段IP服務供應商更換，且CSP可能接手供應鏈控制權，導致旺矽失去一個重點AI ASIC專案，然而，據法人通路調查，旺矽仍將是該專案的主要供應商，並指引將於2026年把MEMS探針卡產能從40萬擴增至200萬，營運展望正向。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日五個月以上認購權證。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 權證

延伸閱讀

台股盤中勁揚逾400點 台積電重回天價、高價股發威

台燿、創意 四檔搶鏡

富世達 瞄準中長期

跟上創高熱潮！探針卡三雄兩檔飆天價 各擁優勢衝刺2026

相關新聞

期貨商論壇／良維期 伺機布局

良維（6290）為台灣主要的連接線與連接器廠商，產品涵蓋電腦、通訊、消費性電子及車用領域，近年積極切入伺服器與AI應用市...

期貨商反詐 模範生出列

為響應行政院「打詐綱領2.0」、鼓勵期貨商落實反詐治理，期交所響應舉辦總獎金百萬元的「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，...

期貨商論壇／匯率期 靈活操作

受美中貿易關係再度緊張影響，美元指數14日走弱，市場原本預期兩國關係趨於穩定，但美中雙方互徵額外港口費用，導致避險情緒升...

南亞科、華邦電 認購靚

美系大行發表最新投資報告，直指記憶體產業正經歷超級循環（Super Cycle），且到2027年達高峰循環，上調相關供應...

神達、緯穎 四檔有看頭

甲骨文（Oracle）宣布自2026年第3季布建5萬顆AMD Instinct MI450 GPU，2027年可望再擴大...

奇鋐、雙鴻 押逾三個月

台股昨（15）日上漲482點，收在27,275點，盤面上，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱股領先上漲。權證發行商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。