全民權證／旺矽 挑價內外10%

探針卡與測試設備廠旺矽（6223）9月營收11.24億元，月減6.8%、年增12.7%；第3季營收達34.1億元，季增3.7%、年增25.1%，單季再創歷史新高。累計前九月營收95.35億元、年增33.01%，在AI伺服器與ASIC相關需求帶動下，動能延續。

法人認為，旺矽將持續掌握專案，雖然部分投資人擔心因後段IP服務供應商更換，且CSP可能接手供應鏈控制權，導致旺矽失去一個重點AI ASIC專案，然而，據法人通路調查，旺矽仍將是該專案的主要供應商，並指引將於2026年把MEMS探針卡產能從40萬擴增至200萬，營運展望正向。

