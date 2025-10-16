奇鋐、雙鴻 押逾三個月

台股昨（15）日上漲482點，收在27,275點，盤面上，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱股領先上漲。權證發行商指出，看好散熱族群後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

散熱雙雄9月營收同創歷史新高，表現亮眼，推動第3季營收同步改寫單季新猷。其中，奇鋐9月營收145.03億元，月增14.9%，年增1.28倍；第3季營收389.4億元，季增31.5%，年增1.04倍；前三季營收918.64億元，年增80.6%。

雙鴻9月營收23.4億元，月增24.5%，年增64.3%；第3季營收59.6億元，季增12.2%，年增41%；前三季營收156.85億元，年增34.6%。

法人指出，奇鋐營運創高的動能之一來自於受惠輝達GB300水冷板出貨，加上ASIC伺服器及機殼持續出貨，以及iPhone散熱模組出貨放量助攻所帶動。蘋果iPhone 17系列已正式開賣，蘋果此次首度改採VC與石墨片的混合式散熱方案，奇鋐與蘇州天脈為主要VC供應商，其中，奇鋐供應Pro系列機種，並自第2季起出貨。

雙鴻部分，法人指出，水冷散熱相關產品已於7~8月開始導入GB200，9月開始導入GB300，加上近期泰國廠水冷板產能開出，預期水冷營收占比將再提升。公司自製水冷快接頭下半年開始量產，搭配水冷板、CDM導入GB300，隨著GB300近期量產，有望降低生產成本，下半年獲利看增。

權證發行商建議，看好奇鋐、雙鴻可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。