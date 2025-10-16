神達、緯穎 四檔有看頭

甲骨文（Oracle）宣布自2026年第3季布建5萬顆AMD Instinct MI450 GPU，2027年可望再擴大合作，過去在OCI服務中，已提供NVIDIA及AMD GPU產品，AMD MI450預計於2026年推出，將採AMD Helios機櫃型態出貨，預期此產品可望提升AMD在AI市占率。

市場預期主要受惠代工廠商，仍將以Oracle原合作對象的神達（3706）及緯穎（6669）為主。權證發行商表示，投資人可挑選價外15%內，距到期日超過六個月以上的相關認購權證操作。

神達與AMD合作已久，將可望受惠，近期營運除9月營收創下歷史新高，隨竹南及越南新廠陸續開出，2025年第4季營收估將再創歷史新高，達320~330億元，除竹南與越南兩廠外，美國兩新廠也將於2026上半年開出，預計2026下半年開始供應AMD MI450產品。

最大客戶出貨將由網通機櫃擴增至AI機櫃，預期該客戶成長將優於過去兩年平均70%增幅，神達營運出現結構性轉變，各廠區產能開出將支應網通及AI機櫃強勁成長，將使2026年營收成長將再上修，加上業外轉投資每年所貢獻，今、明年成長優於同業。

此外，神達旗下神雲科技與比利時專注於分散式AI再生能源解決方案的創新企業Tonomia，簽署合作備忘錄（MOU），雙方結為策略夥伴，此舉將成為推動永續AI基礎設施的重要里程碑。

緯穎9月營收863.2億元，月減10%、年增150%，主要受惠AWS Trainium 2出貨量優於預期。第4季AWS Trainium 2組裝量於第3季達到高峰，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到4萬櫃。