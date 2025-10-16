南亞科、華邦電 認購靚

美系大行發表最新投資報告，直指記憶體產業正經歷超級循環（Super Cycle），且到2027年達高峰循環，上調相關供應鏈評等，營運有望受惠的南亞科（2408）、華邦電（2344）。權證券商建議，可利用價內外5%內、距離到期日超過五個月的相關認購權證進行布局，參與相關個股走勢。

記憶體大廠美光9月中旬起，通知客戶全面暫停DRAM與NAND全線產品報價一周，並取消既有協議價格，甚至暫停與OEM、ODM客戶洽談長約，三星也在日前也傳出通知客戶，第4季DRAM產品包括DDR4、DDR5合約價將調漲15~30%，NAND價格也將調漲5~10%，釋放DRAM報價將持續攀升，市場預計第3季將季增三成以上。

市場法人指出，國際三大原廠美光、三星、海力士策略性減產，DDR4現貨價已與DDR5呈現倒掛，反映出部分模組廠第2季回補庫存力道強勁，第3季待模組廠驗證通過，合約價有望補漲，加上近期原廠停止報價、EOL遞延，第4季現貨價創高機會大，市場看好DDR4倒掛將延續至明年下半年。

南亞科隨著記憶體市場需求復甦，8月營收67.6億元，月增26.3%、年增141.3%，並創下43個月來新高，其中，南亞科先前預期，第3季產品價格、銷量及庫存情況都可望大幅度改善，有信心單季毛利率轉正，不過淨利要轉正仍有努力空間。不過，在日前公告的自結數中，8月獲利轉虧為盈，歸屬母公司淨利8.1億元，每股純益（EPS）0.26元。

華邦電方面，也公布8月自結盈餘，稅前純益9.1億元、年增685.4%，歸屬母公司業主淨利7.2億元、年增813.9%，EPS 0.16元；其中，隨報價上揚，第3季將有庫存損失回沖，法人預估第3季營運將有望轉虧為盈，且隨毛利持續好轉，估全年EPS為0.11元。