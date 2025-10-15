快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

期貨商反詐治理評鑑活動 總計蒐報期貨詐騙案件321件

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」得獎名單。(資料來源：臺灣期貨交易所)
「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」得獎名單。(資料來源：臺灣期貨交易所)

為響應行政院「打詐綱領2.0」、鼓勵期貨商落實反詐治理，臺灣期貨交易所於2025年4月至9月舉辦總獎金百萬元的期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動得獎名單出爐：14家專營期貨經紀商均獲得反詐治理績優獎；反詐治理特別獎得獎名次依序為元大期貨、凱基期貨、群益期貨、康和期貨及兆豐期貨。

期交所與期貨公會代表組成評鑑委員會於2025年10月9日辦理評鑑，經檢核參與該活動14家專營期貨經紀商提具活動期間反詐治理成果資料，評鑑成績如下：

一、14家專營期貨經紀商展現整體期貨商打詐的努力，全數達成該活動辦法「建立識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大類基本評鑑項目要求，取得基本分100分，均獲得「反詐治理績優獎」，並獲獎金5萬元；

二、另經依活動辦法設置的加分項目計算總分，元大期貨以最高分獲得「反詐治理特別獎」第一名，凱基期貨、群益期貨、康和期貨、兆豐期貨則分別獲得第二、第三名、第四名及第五名，分別再獲10萬至2萬元等獎金。

期交所統計，為期半年的活動期間內，期貨商總計在期交所官網反詐聯防行動專區通報及向社群平台或165詐騙平台檢舉321件期貨相關詐騙案件、辦理262場次識詐防詐宣導並觸及13,825位交易人，並以電話或面對面關懷5,706位客戶識詐防詐認知(其中包含346位高齡客戶)。期交所對於所有期貨經紀商從上至下協力政府打詐及宣導識詐防詐觀念，展現整體期貨業打詐成效，表達敬佩與肯定。

期交所表示，該活動目的不僅是響應行政院打詐綱領所舉辦，更是期貨商公司治理的一環，每位客戶都是期貨商的利害關係人，期貨商在追求永續經營的同時，應重視ESG，因此，於本活動辦法規劃相關評鑑項目，使期貨商將打詐納入公司管理方針與營運活動，強化內部反詐治理，落實對客戶識詐防詐的宣導及關懷。該次活動已培養期貨商平日反詐積極作為，其從業人員可望成為社會上宣導打詐及識詐防詐之種子，持續為期貨業善盡企業社會責任貢獻心力。

期交所將於11月10日「2025年度期貨商負責人座談會」盛會中，併同舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」頒獎典禮，表揚反詐治理獲獎期貨商。

臺灣期貨交易所 期交所

延伸閱讀

楊梅警前進人力公司反詐 母語宣導傳授移工法律觀念

期貨商論壇／永續期 避險優選

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

期貨商論壇／黃金期 避險利器

相關新聞

台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

黃金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫...

鴻海、神達 認購聚焦

台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

台燿、創意 四檔搶鏡

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（...

富世達 瞄準中長期

台股近日震盪，市場焦點轉向基本面，其中，市場看好今年第4季、明年營運前景的富世達（6805）等業績成長股，權證券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。