期貨商反詐治理評鑑活動 總計蒐報期貨詐騙案件321件

為響應行政院「打詐綱領2.0」、鼓勵期貨商落實反詐治理，臺灣期貨交易所於2025年4月至9月舉辦總獎金百萬元的期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動得獎名單出爐：14家專營期貨經紀商均獲得反詐治理績優獎；反詐治理特別獎得獎名次依序為元大期貨、凱基期貨、群益期貨、康和期貨及兆豐期貨。

期交所與期貨公會代表組成評鑑委員會於2025年10月9日辦理評鑑，經檢核參與該活動14家專營期貨經紀商提具活動期間反詐治理成果資料，評鑑成績如下：

一、14家專營期貨經紀商展現整體期貨商打詐的努力，全數達成該活動辦法「建立識詐防詐基礎建設」、「詐騙案件蒐報檢舉」及「協力宣導」三大類基本評鑑項目要求，取得基本分100分，均獲得「反詐治理績優獎」，並獲獎金5萬元；

二、另經依活動辦法設置的加分項目計算總分，元大期貨以最高分獲得「反詐治理特別獎」第一名，凱基期貨、群益期貨、康和期貨、兆豐期貨則分別獲得第二、第三名、第四名及第五名，分別再獲10萬至2萬元等獎金。

期交所統計，為期半年的活動期間內，期貨商總計在期交所官網反詐聯防行動專區通報及向社群平台或165詐騙平台檢舉321件期貨相關詐騙案件、辦理262場次識詐防詐宣導並觸及13,825位交易人，並以電話或面對面關懷5,706位客戶識詐防詐認知(其中包含346位高齡客戶)。期交所對於所有期貨經紀商從上至下協力政府打詐及宣導識詐防詐觀念，展現整體期貨業打詐成效，表達敬佩與肯定。

期交所表示，該活動目的不僅是響應行政院打詐綱領所舉辦，更是期貨商公司治理的一環，每位客戶都是期貨商的利害關係人，期貨商在追求永續經營的同時，應重視ESG，因此，於本活動辦法規劃相關評鑑項目，使期貨商將打詐納入公司管理方針與營運活動，強化內部反詐治理，落實對客戶識詐防詐的宣導及關懷。該次活動已培養期貨商平日反詐積極作為，其從業人員可望成為社會上宣導打詐及識詐防詐之種子，持續為期貨業善盡企業社會責任貢獻心力。

期交所將於11月10日「2025年度期貨商負責人座談會」盛會中，併同舉辦「期心期力 期貨商反詐治理評鑑活動」頒獎典禮，表揚反詐治理獲獎期貨商。