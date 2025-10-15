永續議題席捲全球 簡立忠：預期今年永續發展債券發行金額達2000億元

櫃買中心董事長簡立忠在「IR & Engagement新趨勢：ESG與永續投資論壇」致詞時指出，根據國際金融協會的數據，全球企業透過永續發展議題的籌資金額從2020年的6,500億美元增長至2024年的1.6兆美元。台灣企業同樣顯示出積極趨勢，籌資金額從2020年的新台幣1,900億元增長至2024年的1.6兆元。

簡立忠表示，永續議題席捲全球，驅動資本市場重新配置，在此背景下，櫃買中心推行永續發展債券，推動以來截至2024年已發行240檔，籌資金額達6,800億元。2021年截至去年，每年發行金額都超過1,000億元且逐年成長，樂觀預期今年年底發行金額可達到2,000億元，這也顯示出市場對於綠色金融的關注。

簡立忠指出，為了進一步促進市場的綠色轉型，櫃買中心推出了綠色證券資訊平台，整合台灣上市公司在國內外獲得的綠色標章及認證，供投資人查詢，並在2024年配合主管機關，鼓勵企業持續朝向綠色轉型發展。

同時，櫃買中心於今年輔導所有的上櫃公司，在8月底之前提交2024年永續報告書。此外，櫃買中心也相當重視投資人關係（IR），每季都會辦理業績發表會，鼓勵上櫃公司與利害關係人溝通，6月30日的投資人關係分享會，也邀請上櫃公司跟機構投資人代表，分享如何透過IR向市場傳達公司的資訊與價值，提升投資人認同度，形成良好的正向循環。

另一方面，櫃買中心也鼓勵上櫃公司在公開資訊觀測站的提升企業價值專區來揭露公司具體措施，包括現況、未來規劃，以長期價值，以提升資訊透明度。投資人重視的不再只是財務數字，還包括企業的營運發展、未來布局、ESG等。

簡立忠表示，根據櫃買中心調查，顯示大多數上櫃公司認同，透過完善的IR制度，可以降低資訊不對稱，增加公司能見度，提升公司價值，以及穩定投資人的結構。IR可以讓公司與利害關係人建立信任，並獲得市場認可，未來櫃買中心也將持續鼓勵企業重視ESG與IR。