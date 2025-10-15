快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

10月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天上漲482.56點，收27275.71點。10月電子期收1611.35點，上漲34.75點，逆價差8.32點；10月金融期收2240.6點，上漲7點，逆價差8.91點。

10月電子期以1611.35點作收，上漲34.75點，成交156口。11月電子期以1624點作收，上漲41.85點，成交1079口。

電子現貨以1619.67點作收，上漲35.85點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差8.32點。

10月金融期以2240.6點作收，上漲7點，成交162口。11月金融期以2253.2點作收，上漲18.4點，成交319口。

金融現貨以2249.51點作收，上漲22.32點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差8.91點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 金融期

延伸閱讀

監委濫用公務車調查仍無結果 監院：應該10月有結果

期貨商論壇／永續期 避險優選

投資靈骨塔失利 宗教社團出納人員侵吞670多萬元被判徒刑10月

2男襲擊毆傷社運人士 苗檢起訴求刑10月以上

相關新聞

台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

黃金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫...

鴻海、神達 認購聚焦

台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

台燿、創意 四檔搶鏡

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（...

富世達 瞄準中長期

台股近日震盪，市場焦點轉向基本面，其中，市場看好今年第4季、明年營運前景的富世達（6805）等業績成長股，權證券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。