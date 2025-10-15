10月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲482.56點，收27275.71點。10月電子期收1611.35點，上漲34.75點，逆價差8.32點；10月金融期收2240.6點，上漲7點，逆價差8.91點。
10月電子期以1611.35點作收，上漲34.75點，成交156口。11月電子期以1624點作收，上漲41.85點，成交1079口。
電子現貨以1619.67點作收，上漲35.85點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差8.32點。
10月金融期以2240.6點作收，上漲7點，成交162口。11月金融期以2253.2點作收，上漲18.4點，成交319口。
金融現貨以2249.51點作收，上漲22.32點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差8.91點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言