期貨商論壇／黃金期 長線看俏

經濟日報／ 記者高瑜君整理
金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫。推動金價飆升的背後，是美國政府停擺延續至第13天所引發的政治與經濟不確定性，以及投資者對聯準會即將降息的押注。

美國政府關門導致關鍵經濟數據無法公布，市場對通膨與利率前景愈發迷茫，避險資金因此湧向黃金與白銀等貴金屬。

另一方面，聯準會主席鮑爾在費城發表「經濟展望與貨幣政策」演講成為市場關注焦點，若鮑爾釋放鴿派訊號，金價可能延續上行；但若語氣偏鷹，黃金短線恐面臨短期獲利了結壓力。投資者普遍預期聯準會年底前將啟動兩次各25個基點的降息，以應對就業緊張與經濟放緩風險。

從長期資金流向來看，避險需求與央行持續增持黃金仍構成長期支撐。美國銀行最新預測更將2026年金價上調至5,000美元，該行指出政策不確定性推動避險需求，這一輪貴金屬漲勢反映投資者對美國財政赤字、通脹預期以及美元走弱的擔憂，美國政府的非傳統政策框架，將持續利好黃金。

（永豐期貨提供）

美國 金價

