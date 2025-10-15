期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅相對於大盤少，展現穩定韌性與防禦特質。其成分股結構以高現金流與穩定配息企業為主，包括電信、金融、等族群，營運模式受景氣波動影響有限，因此在市場動盪時吸引避險資金流入。

國泰永續高股息ETF期貨的推出，讓投資人能以期貨槓桿參與防禦型資產，同時在波動市況中進行避險操作。雖期貨本身不具配息，但其價格已提前反映現貨除息後的調整，因此不會受除息日跳空影響。

對短線投資人而言，這意味著不必承擔現貨填息風險，也可透過期貨布局降低持股波動，在除息期間保持操作彈性。近日觀察，台指下跌約1.6%，國泰永續高股息ETF期貨跌幅約1.25%，顯示資金在避險環境中仍偏好具穩定現金流的標的。

至於現貨部分，國泰永續高股息ETF長期吸引力仍在於穩定配息，其成分股多為財務健全、獲利穩定、配息政策明確的績優企業，投資人能透過現貨獲取穩定現金流報酬。近年除息後股價回補速度快，市場對其配息能見度具高度信心。

（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）