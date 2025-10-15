快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／永續期 避險優選

經濟日報／ 記者高瑜君整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅相對於大盤少，展現穩定韌性與防禦特質。其成分股結構以高現金流與穩定配息企業為主，包括電信、金融、等族群，營運模式受景氣波動影響有限，因此在市場動盪時吸引避險資金流入。

國泰永續高股息ETF期貨的推出，讓投資人能以期貨槓桿參與防禦型資產，同時在波動市況中進行避險操作。雖期貨本身不具配息，但其價格已提前反映現貨除息後的調整，因此不會受除息日跳空影響。

對短線投資人而言，這意味著不必承擔現貨填息風險，也可透過期貨布局降低持股波動，在除息期間保持操作彈性。近日觀察，台指下跌約1.6%，國泰永續高股息ETF期貨跌幅約1.25%，顯示資金在避險環境中仍偏好具穩定現金流的標的。

至於現貨部分，國泰永續高股息ETF長期吸引力仍在於穩定配息，其成分股多為財務健全、獲利穩定、配息政策明確的績優企業，投資人能透過現貨獲取穩定現金流報酬。近年除息後股價回補速度快，市場對其配息能見度具高度信心。

（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 高股息 配息

延伸閱讀

台指期 短線偏多不變

期貨商論壇／黃金期 避險利器

10月台股期指跌434點

納指期貨反彈一半…「穩了」？空軍回嗆：反彈而已啦

相關新聞

台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

黃金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫...

鴻海、神達 認購聚焦

台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

台燿、創意 四檔搶鏡

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（...

富世達 瞄準中長期

台股近日震盪，市場焦點轉向基本面，其中，市場看好今年第4季、明年營運前景的富世達（6805）等業績成長股，權證券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。