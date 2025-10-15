台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅度大，加上市場對高估值科技股疑慮仍在，成為賣壓重心，加權指數終場指數下跌130點、收在26,793點；台指期下跌197點收26,718點，逆價差為75.15點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,020口至4,501口，其中，外資淨空單減少517口至27,444口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,468口至9,678口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前轉以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面來看，台股昨日放量下跌，目前多空回補上下缺口，短線仍以保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過500點，不過逢高獲利了結賣壓出籠，權值股陸續翻黑，午盤過後跌幅擴大，僅靠台積電（2330）撐盤，終場指數以黑K棒留上影線作收；目前指數短中長期均線維持多頭排列，且均線持續向上走升，因此在跌破月線以前，短線偏多架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，10月大量區買權OI落在27,500點，賣權最大OI落在26,000點， 月買權最大OI落在28,500 點，月賣權最大OI落在25,200點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.17下降至1.08，VIX指數上升1.59至27.24；外資台指期買權淨金額3.58億元、賣權淨金額0.32億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股目前已進入高檔震盪與潛在變盤期，短線應觀察指數是否能守住關鍵支撐，中期仍需視貿易戰後續發展與科技股基本面強弱，來決定方向。