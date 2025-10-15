快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 法人減碼空單

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅度大，加上市場對高估值科技股疑慮仍在，成為賣壓重心，加權指數終場指數下跌130點、收在26,793點；台指期下跌197點收26,718點，逆價差為75.15點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,020口至4,501口，其中，外資淨空單減少517口至27,444口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,468口至9,678口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前轉以買買權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面來看，台股昨日放量下跌，目前多空回補上下缺口，短線仍以保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤一度大漲超過500點，不過逢高獲利了結賣壓出籠，權值股陸續翻黑，午盤過後跌幅擴大，僅靠台積電（2330）撐盤，終場指數以黑K棒留上影線作收；目前指數短中長期均線維持多頭排列，且均線持續向上走升，因此在跌破月線以前，短線偏多架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，10月大量區買權OI落在27,500點，賣權最大OI落在26,000點， 月買權最大OI落在28,500 點，月賣權最大OI落在25,200點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.17下降至1.08，VIX指數上升1.59至27.24；外資台指期買權淨金額3.58億元、賣權淨金額0.32億元，整體選擇權籌碼面偏空。

整體來說，台股目前已進入高檔震盪與潛在變盤期，短線應觀察指數是否能守住關鍵支撐，中期仍需視貿易戰後續發展與科技股基本面強弱，來決定方向。

選擇權 台指期

延伸閱讀

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

「0050」好苦…外資兩天大砍逾15.5萬張 賣超台股降至163億元

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

台指期 短線偏多不變

相關新聞

台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

黃金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫...

鴻海、神達 認購聚焦

台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

台燿、創意 四檔搶鏡

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（...

富世達 瞄準中長期

台股近日震盪，市場焦點轉向基本面，其中，市場看好今年第4季、明年營運前景的富世達（6805）等業績成長股，權證券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。