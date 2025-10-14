大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

台指期夜盤14日開盤後，在中國大陸強硬回應稀土出口管制措施，美股電子盤軟腳中，雖以26,740點、上漲15點開出，並一度上衝至26,748點，但隨多方人氣潰散下，行情由紅翻黑，至26,509點、下跌216點後才告止穩，在晚間9點20分左右，夜盤指數在26,600點、約下跌125點附近遊走。

雖傳出中國政府說明稀土及設備出口管制並非全面禁止，美國財政部長貝森特亦表示川習會仍將於APEC峰會期間登場，帶動13日美股大漲，台指期日盤在開盤時，也大漲逾500點，但在中國大陸商務部最新發言，強硬態度重申，對稀土等物項的出口管制是依據法律法規、完善出口管制體系的正當舉措，並非禁止出口，對符合規定的申請將繼續予以許可，以維護全球供應鏈穩定，同時，對美加徵關稅動作，表達「打，奉陪到底；談，大門敞開」的立場中，道瓊等美股電子盤全面由紅翻黑，且持續走跌，晚間9點過後，下跌一度逼近400點，也拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點20分時，在1,410元，下跌10元附近遊走，電子期下跌0.5%，半導體期下跌近1.5%，中型100期貨指數下跌0.4%。

台股14日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌130點，收26,793點，其中，外資現貨賣超163.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,617口至27,444口；投信賣超19.7億元，自營商賣超62.4億元，三大法合計賣超245.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股早盤開高走高、創下新高，但成交金額失控，賣壓不斷湧現，最後幾乎以最低點作收，高低點落差達743點、收長黑K棒，由於量能失控，且日KD指標高檔交叉向下，短線恐將進入震盪，下檔觀察9月下旬型態高點26,394點支撐，做為多頭延續與否的參考。