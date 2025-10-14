快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤14日開盤後，隨多方人氣潰散下，行情由紅翻黑，至26,509點、下跌216點後才告止穩，在晚間9點20分左右，夜盤指數在26,600點、約下跌125點附近遊走。示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤14日開盤後，隨多方人氣潰散下，行情由紅翻黑，至26,509點、下跌216點後才告止穩，在晚間9點20分左右，夜盤指數在26,600點、約下跌125點附近遊走。示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤14日開盤後，在中國大陸強硬回應稀土出口管制措施，美股電子盤軟腳中，雖以26,740點、上漲15點開出，並一度上衝至26,748點，但隨多方人氣潰散下，行情由紅翻黑，至26,509點、下跌216點後才告止穩，在晚間9點20分左右，夜盤指數在26,600點、約下跌125點附近遊走。

雖傳出中國政府說明稀土及設備出口管制並非全面禁止，美國財政部長貝森特亦表示川習會仍將於APEC峰會期間登場，帶動13日美股大漲，台指期日盤在開盤時，也大漲逾500點，但在中國大陸商務部最新發言，強硬態度重申，對稀土等物項的出口管制是依據法律法規、完善出口管制體系的正當舉措，並非禁止出口，對符合規定的申請將繼續予以許可，以維護全球供應鏈穩定，同時，對美加徵關稅動作，表達「打，奉陪到底；談，大門敞開」的立場中，道瓊等美股電子盤全面由紅翻黑，且持續走跌，晚間9點過後，下跌一度逼近400點，也拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點20分時，在1,410元，下跌10元附近遊走，電子期下跌0.5%，半導體期下跌近1.5%，中型100期貨指數下跌0.4%。

台股14日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌130點，收26,793點，其中，外資現貨賣超163.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,617口至27,444口；投信賣超19.7億元，自營商賣超62.4億元，三大法合計賣超245.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，14日台股早盤開高走高、創下新高，但成交金額失控，賣壓不斷湧現，最後幾乎以最低點作收，高低點落差達743點、收長黑K棒，由於量能失控，且日KD指標高檔交叉向下，短線恐將進入震盪，下檔觀察9月下旬型態高點26,394點支撐，做為多頭延續與否的參考。

台指期 美股 台股 台積電 半導體 川習會

延伸閱讀

中國官網自稱「全球稀土秩序管理者」 要反制美國

台指期 短線偏多不變

台指期跌幅收斂！終場收26,904點、下跌434點 台積電期收1420元

美中關稅戰升溫疑慮…台指期早盤回測10日線 大跌約700點

相關新聞

大陸強硬回應稀土出口管制措施 台指期再陷「匆匆忙忙」處境

台指期夜盤14日開盤後，在中國大陸強硬回應稀土出口管制措施，美股電子盤軟腳中，雖以26,740點、上漲15點開出，並一度...

台指期 短線偏多不變

受美股大跌拖累，台指期昨（13）日跳空開低超過800點，不過逢低買盤踴躍，指數跌幅迅速收斂，終場下以紅K棒作收。期貨商表...

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所14日調高群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（QNF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

微型黃金次月期貨自8月28日俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲來，開啟強勢多方行情，截至昨（13）日黃金期貨報4,088點，突...

期貨商論壇／華通期 震盪盤堅

近期加權指數自10月初以來連續收出5根紅K棒，成交量同步放大，不僅有效突破一個多月以來的橫盤整理上緣，短中期均線亦呈現全...

漢翔、中光電 四檔帶勁

美中齟齬衝擊台股昨（13）日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。