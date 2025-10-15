全民權證／奇鋐 兩檔紅不讓

散熱大廠奇鋐（3017）受惠於全球AI伺服器需求爆發，股價表現持續強勁，昨（14）日盤中進一步刷上歷史新高的1,230元。市場普遍認為，奇鋐已成為AI硬體供應鏈中成長動能最強的關鍵供應商之一。

法人分析指出，奇鋐的成長動能主要來自AI伺服器對高效散熱方案的強勁需求，液冷散熱趨勢不變，特別是ASIC水冷模組已成為新引擎，帶動後續營收獲利繼續成長。

奇鋐受惠產品組合優化，伺服器業務仍是最大成長引擎，散熱與機構件出貨量雙雙攀升，帶動整體產品組合持續優化。此外，奇鋐正加速擴張越南基地，預計在2027年前完成五棟新廠建設，以配合主要客戶需求彈性調整供應地點。

權證發行商建議，看好奇鋐後市的投資人，可以挑選價內外10％內、到期天數在100天以上標的並靈活操作。（台新證券提供）

