全民權證／美時 押逾五個月

經濟日報／ 記者周克威整理

美時（1795）近日宣布收購美國Alvogen US，布局符合美國政策趨勢，營收和獲利能力將有望提升。

美國總統川普宣布與輝瑞達成協議，輝瑞將採取多項措施下調美國藥價，將投資700億美元，在美國重新設置本土藥品製造設施。100%關稅的威脅是促成輝瑞降價和承諾回流投資的最主要動力，將對所有依賴美國市場的國際藥廠形成新的長期定價壓力。

美時收購Alvogen US將躍升為全球前20大專科製藥公司，美國市場布局符合政策趨勢，營收和獲利能力提升，其中，潛力產品Nintedanib、Pomalidomide預計2026年陸續在歐美上市，為長期成長動能。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、剩餘天期超過150天商品介入。（凱基證券提供）

